Cárcel para el acusado de vender droga a dos mujeres y violarlas

El juzgado de guardia de Lleida decretó el viernes prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 43 años detenido el miércoles por los Mossos d’Esquadra acusado de vender cocaína a dos mujeres en su domicilio y aprovecharse de que se drogaban y perdían la conciencia para violarlas, en lo que se conoce como sumisión química. El hombre, con antecedentes por drogas y otros delitos, está imputado por dos delitos de agresión sexual y un delito contra la salud pública. Le hallaron 138 gramos de cocaína. La Fiscalía solicitó que ingresara en prisión y el juzgado lo acordó, según informaron ayer fuentes judiciales.

De la investigación llevada a cabo por los Mossos se desprende que el supuesto traficante sería también el autor de dos violaciones. Según los investigadores, tras invitar a consumidoras habituales a su domicilio para consumir drogas, se aprovechaba sexualmente de ellas cuando perdían la conciencia. Además de cocaína, le hallaron rivotril, un fármaco benzodiazepínico con propiedades sedantes.