El hospital Santa Maria de Lleida amplía de cuatro a 9 los boxes de Urgencias psiquiátricas

El hospital Santa Maria de Lleida ha completado la ampliación y modernización del área de Urgencias de Salud Mental, que pasa de tener 4 boxes a 9 y de 1 a 2 consultas médicas y salas de espera, con el objetivo de crear áreas diferenciadas para pacientes adultos e infantiles donde reciban una mejor atención. También se ha ampliado el control de enfermería y el área dispone de control de acceso, que solo se permite al personal autorizado, lo que proporciona más intimidad y privacidad.

El hospital admite que la reforma responde a un “requerimiento imprescindible y largamente manifestado”, ya que en los últimos años se han repetido imágenes de camillas y biombos con pacientes en el pasillo de la unidad. De hecho, el año pasado hubo un 15% más de urgencias psiquiátricas en menores que el año anterior, y un 3% más en adultos.

Según Jordi Blanch, director de los servicios de Salud Mental y Adicciones de GSS (empresa pública que gestiona el Santa Maria), las nuevas instalaciones “han aumentado la seguridad de los pacientes y profesionales”. Asimismo, actualmente se dispone de dos baños con ducha y se ha mejorado la iluminación y el almacén.

La ampliación ha sido posible al trasladar despachos del hospital a una nave en Cappont hace dos años. En un futuro, se prevé trasladar la unidad al hospital Arnau de Vilanova.