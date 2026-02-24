Govern y Comuns pactan tratar ictus las 24 horas en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El Govern se compromete a garantizar el tratamiento ininterrumpido en Lleida de los ictus graves en los que se necesita llevar a cabo una trombectomía mecánica, lo que pondría fin a la polémica situación actual en que el hospital Arnau de Vilanova solo los puede atender durante cinco horas (de 9.00 a 14.00 h) y de lunes a viernes debido a la falta de médicos especializados. Ampliar el servicio a las 24 horas de los 365 días del año es una de las inversiones territoriales que el Govern ha pactado con los Comuns para que estos aprueben los presupuestos de la Generalitat de 2026. Sin embargo, el Executiu necesita también el apoyo de ERC para dar luz verde a unas cuentas cuyo proyecto prevé aprobar el viernes, pese a no tener atado el apoyo de los republicanos (ver página 20).

Concretamente, el acuerdo hecho público con los Comuns incluye “garantizar la prestación del servicio de cateterismos en el área sanitaria de Lleida las 24 horas del día, los 365 días del año, asegurando una respuesta inmediata ante emergencias cardiovasculares”. Se trata de la única inversión territorial prevista en la demarcación, a excepción de “impulsar un plan de choque para la mejora de la seguridad de las infraestructuras viarias del Alt Pirineu i Aran, con actuaciones específicas para prevenir desprendimientos, socavones y otros riesgos propios de las vías de montaña”.

La falta de un tratamiento ininterrumpido de los ictus ha causado un gran revuelo político en Lleida. Junts registró una propuesta de resolución en el Parlament para corregirlo, y la Paeria y la Diputación aprobaron declaraciones institucionales para reclamarlo con el apoyo de todos los grupos.

En Barcelona y Girona se llevan a cabo trombectomías durante las 24 horas, mientras que en Tarragona, de 8.00 a 20.00 h y de lunes a viernes, lo que ha sido motivo de manifestaciones en la ciudad. No obstante, el acuerdo no prevé ampliar el tratamiento en Tarragona.

Salud ya admitió que el horario de 9.00 a 14.00 horas es “insuficiente”

Salud ya admitió el pasado octubre que el horario en que se practican trombectomías en Lleida “resulta insuficiente”, y afirmó que la ampliación a las 24 horas estaba “contemplada”. Sin embargo, la consellera de Salud, Olga Pané, afirmó un mes después que no veía viable por ahora ampliar el servicio en el hospital Arnau, argumentando que la mortalidad que se registra en Lleida por infartos cerebrales es menor que la media catalana y, además, que faltan profesionales. Ese mismo día señaló que uno de los objetivos del departamento era ampliar el tratamiento a 12 horas diarias en Lleida y Tarragona.Según la encuesta de salud pública de 2024, Lleida es la región con la mayor tasa de ictus de Catalunya, con un 2,6%, 7 décimas más que la media.