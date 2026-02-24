Juicio por el caso Carreteras, sobre supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha fijado para septiembre el juicio por el caso Carreteras, una pieza derivada del caso Boreas sobre presunta corrupción en la diputación de Lleida entre los años 2011 y 2018. Será la primera pieza que se juzgará derivada de esta trama y se han fijado ocho sesiones (los días 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25). Está prevista la declaración de una treintena de mossos d'esquadra y una veintena de testigos.

La Fiscalía solicita una condena de 12 años de prisión y 37 de inhabilitación para el exjefe de Carreteras de la Generalitat en Lleida Jordi Benet por los delitos de cohecho pasivo, fraude por gestión desleal, prevaricación y falsedad continuada en documento público por supuestas irregularidades en contratos de obra pública. Benet fue durante más de 20 años el jefe de Carreteras en Lleida y el Ministerio Público le acusa, junto al exjefe de Conservación de esta delegación B.C.R.M., al que piden cuatro años de cárcel y cuatro de inhabilitación, de beneficiar a una empresa en la adjudicación de contratos de conservación de carreteras y favorecer el cobro de las facturas presentadas por esta firma sin hacer comprobaciones, permitiendo un aprovechamiento económico.

De esta firma hay dos acusados, J.M.G.P. y M.T.G. Para cada uno de ellos, la Fiscalía solicita una condena de 13 años de cárcel, algo más de un millón de euros de multa y la prohibición de contratar con la administración pública durante 20 años. También se sentará en el banquillo una familiar de Benet, que se enfrenta a una petición de cuatro años por blanqueo, por abrir junto a Benet una caja de seguridad con dinero ilícito. Fue detenida a la salida del banco con “20.000 euros escondidos bajo la ropa”.

Otros socios de la citada empresa, que ejercen la acusación particular, solicitan 20 años de cárcel para Benet y 15 años para los dos empresarios.

Habrían beneficiado a una firma a cambio de dinero y regalos

Se detectaron supuestas irregularidades en obras del firme de la C-12 entre Lleida y Corbins en 2016 y en una carretera de Ponts. Sobre este último caso, los dos excargos “certificaron los trabajos por valor de 763.442 euros” por parte de una empresa, cuando, según la documentación hallada en la firma, “los mismos habrían ascendido realmente a 271.559 euros”, según consta en el auto de instrucción. También se refiere a que Benet hizo entre 2011 y 2016 “gran cantidad de ingresos en efectivo inferiores a los 1.000 euros cada uno, ascendiendo en su totalidad a 94.030 euros, desconociéndose su origen”. A su vez, la misma firma habría hecho trabajos sin cobrar en una finca de Benet y le habría entregado sobres con dinero y regalos en Navidad y en enlaces de sus hijos.