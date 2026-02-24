La calle Roger de Llúria de Lleida, cortada por obras en el pavimento

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La calle Roger de Llúria estaba ayer cortada a la altura del acceso a la pasarela por culpa del hundimiento parcial de la calzada. Desde la Paeria aseguraron que esta semana se reparará la incidencia y se reabrirá el tráfico de la vía.

Por otro lado, un grupo de operarios empezó ayer las obras para habilitar una plataforma para buses justo por donde pasa el nuevo carril bici, junto al cruce de la avenida Prat de la Riba con la calle Josep Pla.