Los agentes de la Guàrdia Urbana de Lleida piden a la Paeria una subida salarial similar a los mossos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El sindicato mayoritario de la Guardia Urbana de Lleida, Asigull, reclama al ayuntamiento que abra “de forma inmediata” una “vía seria y transparente” de negociación colectiva para actualizar las retribuciones del cuerpo, al considerar que el reciente acuerdo retributivo de los Mossos d'Esquadra “obliga a la Paeria a abordar con urgencia y responsabilidad una cuestión de equidad que afecta directamente a la calidad del servicio de seguridad que reciben los vecinos”.

El pacto de los Mossos supone un incremento de 4.000 euros anuales para los agentes de la escala básica, una reducción de jornada a 1.580 horas anuales (unas cien menos) y mejoras en nocturnidad, fines de semana, vacaciones y compensaciones por disponibilidad. Asigull lo valora positivamente y asegura que sus reivindicaciones “no se tratan de rivalidad entre policías”, pero afirma que “este paso pone en evidencia una brecha retributiva cada vez más significativa con la Guardia Urbana, que asume un porcentaje altísimo de requerimientos con funciones esenciales de primera línea”. También denuncia que trabajan “con una plantilla ajustada y recursos a menudo tensionados”.

Por su parte, la Paeria señala que “se tendrá que analizar a qué responde y en qué concepto se aplica” el incremento retributivo solicitado, “ya que algunas de las cuestiones podrían estar recogidas en las condiciones aplicadas y negociadas en la Guardia Urbana”, añade.

Se constituye la mesa de negociación con los sindicatos

La Paeria tiene previsto constituir el jueves la mesa general de negociación común del personal funcionario y laboral con todos los sindicatos con representación. Se retoma así un proceso ya iniciado en febrero de 2020, pero entonces CCOO pidió una revisión de oficio e interpuso un contencioso pidiendo la exclusión de Asigull, CSIF y AFIL. El pleito concluyó en 2024, cuando el juzgado acordó la inadmisión parcial del recurso y la desestimación íntegra del resto de pretensiones, declarando la conformidad a derecho de la actuación impugnada.