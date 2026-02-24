Los alquileres registran su máximo histórico en Lleida, Cervera, Tremp y El Pont de Suert

El precio de los alquileres sigue su ascenso imparable pese a las medidas de contención de los gobiernos dentral y de la Generalitat, y prueba de ello es que en el tercer trimestre del año pasado Lleida, Cervera, Tremp y El Pont de Suert registraron máximos históricos. Así lo constatan los últimos datos de la Generalitat basados en las fianzas de arrendamientos que se ingresan en el Institut Català del Sòl, que muestran que, de los 21 municipios declarados zona tensionada de la provincia —todas las capitales de comarca más Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Artesa de Segre, Bellpuig, Bellver de Cerdanya, Guissona, Linyola y Ponts— solo en 7 el precio medio de los contratos de alquiler firmados entre los meses de julio y septiembre del año pasado es inferior a los del mismo periodo de 2024.

Sobre los municipios que han tocado techo, los alquileres de Lleida ciudad han superado por primera vez en su historia los 600 euros, concretamente los 611,45 euros, que es un 8,5% más que en el tercer trimestre de 2024 y un 52% más que hace 10 años. En Cervera los alquileres también experimentaron una notable subida del 9,2% hasta alcanzar los 440,87 euros.

Sin embargo, las mayores subidas se registraron en las capitales de la Alta Ribagorça y del Pallars Jussà, respectivamente. En El Pont de Suert el incremento fue del 14%, situándose en los 455,5 euros, mientras que en Tremp aumentaron un 10,7%, hasta los 459,99 euros.

Por otro lado, la media anual del precio del alquiler también ha alcanzado un récord en 13 municipios de Lleida, a la espera de que se publiquen los datos del último trimestre. Son Almacelles (450,96 euros); Balaguer (438,32 €); Bellpuig (450,66 €); Cervera (418,16 €); El Pont de Suert (430,38 €); Guissona (461,83 €); Lleida (575,64 €); Les Borges Blanques (436,86 €); Ponts (398,3€); Sort (456,53 €); Tàrrega (462,27 €); Tremp (418,55 €) y Vielha (692,99 €).

Asimismo, los nueve municipios tensionados de Lleida en los que han bajado los alquileres son Alcarràs, con un 17,9% (445,74 euros); Artesa de Segre, con un 11,9% (362,73 €); Bellpuig, con un 3,8% (412, 98 €); La Seu d’Urgell, con un 0,6% (562,61 €); Linyola, con un 16,8% (352,19 €); Mollerussa, con un 0,3% (478,82 €); Ponts, con un 9,9% (380,11 €) y Vielha, con un 0,3% (705,26 €).

Según el presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria de Lleida, Josep Maria Esteve, el aumento de los alquileres en la capital se debe “a que ha habido una disminución notable de la oferta por las restricciones de precio y las trabas fiscales, lo que ha comportado una subida de precios bestial”.