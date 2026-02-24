Xavi Palau (PP) presenta alegaciones al presupuesto para eliminar las partidas para los 'hubs' de Balàfia y las Josefines

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

El jefe de la oposición en la Paeria y del PP, Xavi Palau, ha presentado esta mañana dos alegaciones a título individual al presupuesto municipal en las que pide eliminar las partidas previstas para los 'hubs' cívicos de Balàfia y las Josefines. Se trata de dos proyectos que forman parte del plan de inclusión social de la Paeria y que prevén reconvertir la antigua escuela Balàfia y el convento de las Josefines de la calle Acadèmia en espacios polivalentes que incluirían, entre otros servicios, alojamiento para personas sin hogar y víctimas de violencia machista. El anuncio de estos dos equipamientos ha generado críticas y protestas de parte de los vecinos de Balàfia e Instituts-Escorxador, mientras que el PP lleva semanas pidiendo paralizar el proyecto y un proceso de participación ciudadana para definir sus nuevos usos.

"El 7 de enero anuncié que haría todo lo posible, a título individual, para frenar los proyectos de los albergues de Balàfia y las Josefines, y lo cumplo", ha asegurado Palau tras presentar las alegaciones a las cuentas en la Oficina de Atención Ciudadana de La Bordeta. Cabe recordar que el presupuesto de este año se aprobó inicialmente a final de mes, cuando acabó el plazo para que los partidos de la oposición presentaran una moción de censura después de que el alcalde, Fèlix Larrosa, no superara la cuestión de confianza al no poder sacar adelante las cuentas en diciembre. Como no hubo una mayoría alternativa, el presupuesto quedó automáticamente aprobado al pasar un mes de plazo tras la cuestión de confianza.

En este sentido, Palau ha recordado que ha presentado las alegaciones dentro del plazo legal fijado por ley y que su contenido es "estrictamente jurídico y técnico". Ha añadido que "plantean interrogantes sobre la financiación de los proyectos, el coste total previsto, el impacto económico para los vecinos de Lleida, el mantenimiento futuro de las instalaciones, el personal necesario, así como los gastos ordinarios y de funcionamiento. Estamos hablando de proyectos que cuestan muchos millones de euros", ha remarcado el jefe de la oposición. El proyecto está presupuestado en más de 13 millones y cuenta con financiación de la Generalitat.

Si los servicios jurídicos dan su visto bueno a las alegaciones, Palau ha avanzado que se abstendrá de participar en el debate y votación de estas cuando lleguen al pleno. Ha concluido advirtiendo al resto de grupos de la oposición que deberán decidir "si sumarse al proyecto del PSC y la izquierda leridana o abrir un espacio de debate para dar voz a la ciudadanía y decidir entre todos qué queremos que se haga en la antigua escuela Balàfia y en las Josefines".