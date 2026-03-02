Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente Arquitectos Técnicos, Josep Torres, afirma que la nueva estación de autobuses supone “un cambio cualitativo con respecto al actual” y que es la obra pública “más compleja” ejecutada en los últimos años en Lleida, en la cual “la arquitectura técnica desarrolla un papel estructural”. Destaca que la ubicación “tiene la ventaja de la proximidad máxima con la de trenes, en- cara que no tenga conexión directa”. Opina que la apariencia es “de un edificio completamente nuevo”, que “no deja ver desde el exterior el de los Dockes, relegándolo a formar parte, como si fuera un elemento interior, de un sector de los andenes y de la sala de espera”. Eso sí, precisa que el proyecto ha permitido “una rehabilitación en profundidad de esta antigua construcción industrial, que estaba muy degradada”, aunque le ha comportado “afectaciones negativas” para “adaptarla a la funcionalidad requerida”.

Concluye que “el conjunto estación-estación tiene que convertir- se en el nodo de intermodalidad que el transporte público requiere” y pide que los operadores adapten sus recorridos para que no se pierdan paradas.