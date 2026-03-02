Lluís de la Fuente, presidente del Colegio de Arquitectos sobre la estación de autobuses de Lleida: «El uso y preservar los Dockes tienen incompatibilidades»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente del Colegio de Arquitectos, Lluís de la Fuente, habla de la nueva estación de autobuses de Lleida y su ubicación. “En las alegaciones que presentamos ya decíamos que se perdía la oportunidad de crear una buena conexión entre el centro y Pardinyes, que queda limitada a las escaleras de la pasarela,” indica. Sobre la movilidad, subraya que “durante la obra hemos visto que ha ido empeorando sin que haya buses; cuando haya tres seguidos no podrán ser absorbidos por la regulación semafórica”. Afirma que lo mejor es que las dos estaciones estarán juntas, aunque su entidad proponía ubicar la nueva en los terrenos de Adif que dan a Roger de Llúria. A nivel arquitectónico cree que “el principal problema es el uso, que tiene una incompatibilidad de base con la protección patrimonial de los Dockes.” Admite que “se ha hecho un esfuerzo en la rehabilitación de las bóvedas y de los pilares, pero que ha sido necesario tirar un pilar y se ha tenido que colocar un gran elemento nuevo sobre la cubierta para sustituirlo, y para temas acústicos se ha construido un falso techo que tapa parte de las bóvedas”. “Lo que preveíamos en las alegaciones ha ido a más”, concluye.