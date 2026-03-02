Ramon Grau, presidente de Enginyers Lleida, sobre la estación de autobuses: «Tener las dos estaciones en un nodo es lo mejor»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El presidente de Enginyers Lleida, Ramon Grau, señala sobre la nueva estación de buses de Lleida, que “en principio es positivo que se haya hecho una rehabilitación de la nave de los Dockes, que estaba desahuciada,” aunque precisa que por motivos acústicos ha habido que construir un falso techo que “no permite ver parte de las bóvedas”.

A nivel de movilidad, considera que una vez que entre en servicio la terminal, habrá que ir ajustando los semáforos, en un proceso que califica de “un poco complejo”, a causa de la intensidad del tráfico en Príncep de Viana, vía que ahora también tendrá que integrar el transporte urbano asociado a la estación. Subraya que “no es discutible” que se haya ubicado al lado de la de trenes, porque “facilitará mucho los transbordos, tanto con los trenes regionales como con los de larga distancia”. “La conclusión global es que responde bastante bien a los criterios actuales, es moderna, mejora bastante la situación del anterior e integra el patrimonio de un edificio”, asegura. Añade que “los retos son ajustar la movilidad exterior” y acaba manifestando que tener las dos estaciones “en un mismo nodo es lo mejor”.