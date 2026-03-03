Más de 100 empresas y entidades ofrecen 158 empleos en la Universidad de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Universitat de Lleida (UdL) celebra hoy la 12 edición de la Fira UdL Treball, en la que 140 empresas, colegios profesionales y entidades ofrecen 158 ofertas laborales, entre prácticas y contratos de trabajo. Las propuestas se pueden registrar hasta el mismo día de hoy. En su edición más descentralizada, las paradas se reparten entre el Centre de Cultures y el edificio polivalente 1 del campus de Cappont (78 estands), los vestíbulos de los edificios 1, 2 y 3 de la facultad de Agrónomos (38 estands), en el campus de Igualada (13) y en la facultad de Medicina (10).

La iniciativa, organizada por el vicerrectorado de Estudiantado y Vida Universitaria y la unidad de Información y Orientación Universitaria, incorpora como novedad la utilización de gafas de realidad virtual para hacer simulaciones de orientación laboral y explorar diferentes escenarios vinculados al mundo del trabajo. Habrá tres en Cappont y 2 en Agrónomos, y estas sedes también contarán con un espacio ágora, en el que las empresas dispondrán de un tiempo breve y acotado para explicar su actividad y dar a conocer las oportunidades profesionales que ofrecen.

El eje central este año es Talent+ Oportunitats+IA. “La inteligencia artificial se incorpora como un elemento clave de transformación del mundo laboral, tanto en relación con la aparición de nuevos perfiles profesionales como con las herramientas de orientación, selección y desarrollo profesional, siempre desde una mirada responsable y crítica”, señalan desde la organización