La ciudad de Lleida tendrá dos grupos más de I3 y uno de primero de ESO el próximo curso

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El próximo curso 2026- 2027 Educación ofertará en la ciudad de Lleida 64 grupos de I3, dos más que en el actual, según informó ayer el departamento en el consejo escolar municipal previo al inicio de la preinscripción, que comienza mañana para Infantil y Primaria y el viernes para la ESO. Los nuevos grupos estarán en escuelas públicas y pasarán de 37 a 39, mientras que la concertada se mantiene en 25. La previsión total de plazas asciende de 1.116 del actual curso a 1.319. En primero de ESO habrá un grupo más (de 67 a 68), también en la pública (de 42 a 43) y las plazas se incrementarán de 1.868 a 1.930.

Educacion informó también de que actualmente en los tres cursos de Infantil hay 190 grupos, tres menos que el año pasado y los alumnos han pasado de 3.694 a 3.567. En 2020 eran 4.183. La ratio en esta etapa es de 18,77 alumnos de media (17,87 en la pública y 20,16 en la concertada). En Primaria hay 401 grupos y 9.165 escolares, cuando en 2020 eran 413 y 9.645. La ratio media es de 22,86. En la ESO los grupos se han reducido de 283 a 280 en un curso y hay 8.110 estudiantes. La ratio es de 29 y en 2020 era de 27,20.

Por otra parte, la Fundació Bofill denuncia que el sistema de becas solo cubre al 19% de los 58.475 jóvenes que estudian Secundaria postobligatoria y Programas de Formación Inicial. Si se tienen en cuenta a todos los de 16 a 18 años, la cobertura es del 15%, pero asciende a más del 30% entre los que se encuentran en situación de pobreza. En concreto, detalla que en el curso 2024- 2025 había 82.688 y recibieron beca 41.597. Por ello, reclama a Educación una política propia de becas y que añada 134 millones a los 77 que recibe del ministerio para garantizar una beca básica a este colectivo.