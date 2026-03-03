El SEM renueva todas las ambulancias y traslada a Alcarràs una de las 3 medicalizadas de Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) está a punto de adentrarse en una profunda reorganización del transporte sanitario urgente y programado con la puesta en marcha de un nuevo contrato para la concesión del servicio durante los próximos cinco años. En Lleida entrará en vigor el 22 de abril e implicará la renovación de todas las ambulancias y un incremento de unidades, así como la ampliación de su horario de cobertura y algunos traslados de base, entre otras medidas que el SEM detallará próximamente.

Una de las ambulancias que se trasladará será una de tres que hay en la capital de apoyo vital avanzado, aquellas dotadas con médicos o enfermeras. Su base actual está en la Central Integrada de Mercancías (CIM), junto al polígono del Camí dels Frares, y se ‘mudará’ a Alcarràs, lo que ha causado críticas de profesionales que creen que “los leridanos verán retrasada su asistencia en una situación de riesgo vital”. Por su parte, el SEM garantiza que mantendrá el mismo radio de actuación y asegura que tardará prácticamente el mismo tiempo en llegar al centro de la ciudad.

Una portavoz del SEM explica que este movimiento responde a la necesidad de ampliar la cobertura en los municipios del Baix Segre y asegura que “no habrá ningún empeoramiento del servicio, al contrario”, ya que “todas las ambulancias aumentarán sus horas de cobertura”, indicó. Puso como ejemplos las de Agramunt, Almenar y Bellpuig, que pasarán de prestar servicio durante 20 horas diarias a las 24, así como que dos unidades de apoyo vital básico de la capital pasarán de 12 a 16 horas diarias, igual que la de Les Borges Blanques. Mientras, las de Balaguer y Mollerussa ampliarán su cobertura de 4 a 8 horas cada día. Asimismo, se dotará a la capital del Pla d’Urgell con una nueva ambulancia medicalizada durante las 24 horas del día. “Estos cambios darán más flexibilidad para atender a las personas”, defendió.

Las actuales concesionarias seguirán cinco años más

Las actuales concesionarias del servicio de ambulancias, Ivenom Ambulancias Egara en las comarcas del llano y Transport Sanitari de Catalunya en las del Pirineo, volverán a prestarlo durante los próximos cinco años al resultar ganadoras del concurso público que el SEM adjudicó en febrero del año pasado. Se trata del contrato más grande de la Generalitat, con un presupuesto de 184 millones en la demarcación y de 1.970 en toda Catalunya.Una portavoz del SEM explica que la actual concesión se planificó entre 2012 y 2013, en época de recortes, lo que ha obligado a aprobar varias ampliaciones durante la última década. Además, “hemos estado trabajando con el Institut Cartogràfic de Catalunya para adaptarnos a todos los cambios de los últimos quince años en las carreteras y en los patrones de comportamento de la sociedad”, afirma. Uno de los objetivos es “situar las ambulancias estratégicamente para hacer frente a la simultaneidad, si tenemos dos casos al mismo tiempo en el mismo territorio”, añade. El contrato también incluye la creación de nuevas tipologías de ambulancias.