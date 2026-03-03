A juicio un trabajador de un centro de menores de Lleida acusado de violar a una usuaria

La Fiscalía solicita una pena de 14 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una adolescente cuando trabajaba en un centro de menores. El juicio está previsto que se celebre el próximo miércoles en la Audiencia de Lleida. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos tuvieron lugar entre finales de 2018 y principios de 2019, cuando el acusado “aprovechó que conocía a una de las menores del centro para invitarla a su casa”. En su domicilio es donde habrían tenido lugar los abusos. El caso lo llevó el Juzgado de Instrucción 3 de Lleida.

La Fiscalía pide 14 años de cárcel por un delito de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal y otros 10 años de libertad vigilada. Asimismo, solicita que no pueda acercarse ni comunicarse con la víctima durante 10 años y que la indemnice con 10.000 euros. Entretanto, la Audiencia prevé juzgar el día 12 a un joven acusado de abusar de una menor en Aran.

Según la Fiscalía, este caso, que instruyó el Juzgado de Vielha, tuvo lugar en mayo de 2019 en una casa durante una fiesta de pijamas, cuando el acusado aprovechó para hacer tocamientos a la víctima hasta que esta se pudo zafar. El Ministerio Público solicita 2 años y 9 meses de prisión por un delito de abuso sexual a menor de 16 años y 3 años de libertad vigilada. También solicita que indemnice a la víctima con 6.000 euros.