Preparativos para el mercado romano de Remolins y Democràcia

Las calles Cardenal Remolins y Democràcia, en el Eix Comercial, ya lucen la decoración para celebrar del viernes al domingo de la octava edición del Mercat Romà d'Ilerda. Están previstas más de cincuenta paradas de alimentación, artesanía, jabones y carpintería y también habrá food trucks, espectáculos de fuego, juegos infantiles y un desfile de los Armats dels Dolors. Además, están programadas una charla sobre las termas romanas y una interpretación teatral.

