Trescientos alumnos interesados en los empleos de la Fira UdL treball

Trescientos alumnos de la Universitat de Lleida se inscribieron para participar ayer en la Fira UdL Treball y conocer de primera mano los 158 empleos que ofertaron 137 empresas y entidades. El certamen se celebró por primera vez en cuatro campus de manera simultánea (Cappont, Agrónomos, Ciencias de la Salud e Igualada) e incorporó, también como novedad, el uso de la inteligencia artificial (IA). Así, los asistentes pudieron experimentar con unas gafas de realidad virtual la sensación de estar en una entrevista de trabajo. “Una simulación muy real respecto a lo que se encontrarán los graduados. Un ejemplo de cómo tenemos que convertir la IA en un aliado en los diferentes escenarios que tenemos”, afirmó la rectora de la UdL, Maria Àngels Balsells.

Empresas participantes explicaron que acudieron en busca de profesionales de todas las especialidades, desde la ingeniería de obra civil a la agronómica, pasando por psicólogos o economistas, en funcion de sus necesidades. Tambien coincidieron en que resulta complicado encontrar personal cualificado.

La rectora destacó el gran impulso que ha tomado esta feria desde las 45 empresas que participaron en la primera edición, hace doce años. “Es una gran oportunidad para nuestros estudiantes, gracias a las empresas por venir a ofertar puestos de trabajo que les puedan interesar”, indicó, y subrayó que fomentar la transición de los graduados hacia el mundo laboral “es una función muy importante que hemos de asumir desde la universidad y solo se puede hacer con actividades como esta si contamos con la complicidad de las empresas”.