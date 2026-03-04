Una ‘spin off’ de la UdL consigue un millón para combatir el melanoma

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La spin off de la Universitat de Lleida (UdL) Nema Health, compañía biotecnológica especializada en inmunoterapias personalizadas para el tratamiento del cáncer, ha conseguido 1,06 millones procedentes de una ampliación de capital de 730.000 euros y una subvención de 335.000 concedida por el programa Neotec del CDTI. En la ronda de financiación participaron BCN Pptides, referente en la fabricación de péptidos bioactivos, inversores de las redes de “business angels” EconomistesBan (Colegio de Economistas de Catalunya) y MedAngels (Colegio de Médicos de Barcelona), además de personas próximas al entorno del equipo fundador de Barcelona.

Esta inyección de capital permitirá a la empresa acelerar el desarrollo preclínico de Onconeovac, su inmunoterapia personalizada para tumores sólidos que combina neoantígenos tumorales con péptidos DIF, unos péptidos inmunoestimuladores protegidos por patente en diferentes territorios. También explorará su aplicación en otros tipos de tumores y en el sector veterinario. Actualmente, el proyecto se centra en el tratamiento del melanoma en estadios avanzados, con el objetivo de actuar en combinación con otras terapias. Se estima que cada año se diagnostican 330.000 nuevos casos a nivel mundial y que unas 60.000 personas mueren afectadas por esta enfermedad. Alrededor de un 15–20% de los melanomas se diagnostican en estadio III o IV, es decir, como enfermedad regional avanzada o metastásica.

Olga Rué, CEO de Nema Health, agradeció “la confianza depositada por los nuevos inversores en el proyecto” y destacó “la relevancia estratégica que tiene la entrada de BCN Peptides como socio industrial”. “Su experiencia en la fabricación de péptidos nos garantiza la escalabilidad necesaria para producir Onconeovac con los máximos estándares de calidad”, remarcó, e incidió en que la inversión “nos permite centrar todos los esfuerzos en desarrollar una inmunoterapia que quiere crear impacto mejorando el tratamiento del melanoma metastásico y ofrecer nuevas esperanzas a los pacientes, sin descartar que la tecnología se pueda aplicar a otros muchos tipos de cáncer con limitadas opciones terapéuticas.”

Una empresa biotecnológica con sede en Lleida fundada en 2024

Neam Health es una ‘spin-off’ biotecnológica de la Universitat de Lleida (UdL) y del Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR), fundada en 2024 por Olga Rué y los científicos Marta Corral, Joan Verdaguer y Jordi Barquinero.Con sede en Lleida, la compañía desarrolla inmunoterapias personalizadas para el tratamiento del cáncer con el objetivo de mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, utilizando una familia de péptidos protegidos por patente que potencian la respuesta del sistema immunitario en la lucha contra las células tumorales.Con el cierre de esta finaciación, la compañía profesionaliza su estructura con la creación de un nuevo consejo de administración formado por Olga Rué (CEO y consejera delegada), Marta Corral (CSO), Anna Parente (BCN Peptides) y Luis Ruiz (consejero independiente).