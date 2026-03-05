El Ayuntamiento ha presentado el proyecto del parque de la Porta de Sant MartíAyuntamiento de Lleida

El nuevo proyecto del parque de la Porta de Sant Martí ha sido presentado hoy. El alcalde, Fèlix Larrosa, ha presentado esta actuación siendo la primera del Pla Integral del Centro Histórico, cofinanciada por la Generalitat.

El parque mejorará el acceso a la Seu Vella y “tiene el concepto de ser el primer bosque urbano del Centro Histórico, por la densidad de arbolado y por el espacio que se genera”, según Larrosa, ya que se plantarán aproximadamente un centenar de árboles. El responsable del proyecto y jefe de Obra Pública de la Paeria, Sergi Gimeno, ha añadido que el proyecto busca crear zonas verdes y de sombra. Se respetarán las visuales en la Seu Vella y se mantienen tres plazas por estacionamiento de autobuses.

Además de la vegetación, habrá dos rampas para superar el desnivel hacia la Seu Vella y se instalará nuevo mobiliario con cuatro islas con sillas. También será el primer parque con farolas inteligentes en cámara de videovigilancia conectada a la sala de control de la Guardia Urbana de Lleida. El presupuesto previsto es de unos 650.000 euros. Ahora se prevé la aprobación y la licitación de obras para iniciarse en otoño.

Imagen virtual del resultado de la reforma una vez acabadaAyuntamiento de Lleida

El espacio llevaba vacío desde el derribo de la comisaría en el 2023. Inicialmente, se previó construir un espacio que funcionaría como auditorio o anfiteatro para actuaciones al aire libre. Este proyecto se ha reubicado en la plaza y la pista de la Panera y se presentará más adelante.

Aparte del parque, el entorno vivirá otra transformación muy importante con el nuevo edificio único de servicios de la Generalitat. La construcción será en el solar de la antigua escuela de Magisterio, justo delante del parque, y se presentará este mes.