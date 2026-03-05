Se espera un fin de semana lluvioso en toda la provincia de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las lluvias han vuelto para quedarse este fin de semana a la provincia de Lleida. Hoy por la tarde se mantendrán, serán generalizadas. La cota de nieve se situará a unos 2.000 metros en el Pirineo. Con respecto a temperaturas, en la plana empezarán a bajar y en el Pirineu pueden no cambiar o tener algún ascenso.

Mañana el día estará lleno de precipitaciones y poco a poco la calima irá a menos. Según el Meteocat, a lo largo del día variarán de intensidad de débil a moderada. Por la mañana estará sobre todo en la parte sur de la provincia leridana (Garrigues, Segrià, Urgell y Pla d'Urgell) y la tormenta irá subiendo hacia el norte (Segarra, Noguera y Solsonès) por la tarde.

El sábado y domingo se esperan lluvias de madrugada. El sábado podrían continuar con menos intensidad en toda la provincia, que serán de nieve en cotas del Pirineu. El domingo se mantendrán algunos chubascos. Las temperaturas bajarán en toda la provincia.