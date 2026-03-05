Las fincas en venta en la zona de Torre Salses de Lleida para construir casas reciben 24 ofertas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida ha recibido un total de 24 ofertas por 11 de las 16 fincas de Torre Salses que puso a la venta para construir viviendas unifamiliares. Según informaron fuentes municipales, cinco parcelas han recibido una oferta; tres han recibido dos; dos han recibido cuatro; y una ha recibido cinco. Remarcaron que una misma persona o empresa podría haber presentado oferta para diferentes lotes. Además de las 16 fincas que la Paeria puso a la venta en lote, también tiene otras dos a la venta en este mismo sector, de las cuales una ha recibido dos ofertas

Los terrenos tienen 600 metros cuadrados de superficie. El precio oscila entre los 49.954,64 y los 49.974,62 euros a excepción del solar más pequeño, que tiene 500 metros y está valorado en 41.646,21 euros. La ubicación concreta de estas fincas es entre las calles Josep Betriu y Josep Maria Minguella y próximamente se harán públicas las bases de la convocatoria.