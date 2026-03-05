SEGRE

Las fincas en venta en la zona de Torre Salses de Lleida para construir casas reciben 24 ofertas

Vista de parte de los terrenos de Torre Salses donde Promenade proyecta su área comercial.Segre

El ayuntamiento de Lleida ha recibido un total de 24 ofertas por 11 de las 16 fincas de Torre Salses que puso a la venta para construir viviendas unifamiliares. Según informaron fuentes municipales, cinco parcelas han recibido una oferta; tres han recibido dos; dos han recibido cuatro; y una ha recibido cinco. Remarcaron que una misma persona o empresa podría haber presentado oferta para diferentes lotes. Además de las 16 fincas que la Paeria puso a la venta en lote, también tiene otras dos a la venta en este mismo sector, de las cuales una ha recibido dos ofertas

Los terrenos tienen 600 metros cuadrados de superficie. El precio oscila entre los 49.954,64 y los 49.974,62 euros a excepción del solar más pequeño, que tiene 500 metros y está valorado en 41.646,21 euros. La ubicación concreta de estas fincas es entre las calles Josep Betriu y Josep Maria Minguella y próximamente se harán públicas las bases de la convocatoria.

