Lleida celebra su tradición vitivinícola con la presentación del libro 'Una terra de vins'

El Parador de Lleida ha acogido este jueves la presentación del libro Una terra de vins (Campesino Editores), que recorre la identidad vitivinícola de Ponent y el Alt Pirineu y Aran. El libro quiere ser un homenaje a los viticultores, bodegueros, sumilleres y restauradores que hacen de los vinos de Lleida un orgullo compartido.

El acontecimiento ha contado con la participación de más de un centenar de personas entre autoridades, bodegas, autores, representantes de las diferentes DO de Cataluña y prescriptores del sector del vino. El acto se ha concebido como una experiencia integrada de cultura, gastronomía y territorio, en que cada plato y cada vino ha dialogado con el relato del libro, ofreciendo a los asistentes una inmersión completa.

El libro Una terra de vins invita al lector a redescubrir la diversidad y la vitalidad de la viña y el vino en las Terres de Ponent, el Pirineu y el Aran con un recorrido que une pasado y presente. Se parte de la idea de que la viña y el vino han modelado el paisaje, la economía y la manera de ser de la demarcación de Lleida. Los autores lo definen como un patrimonio vivo que ha crecido con el esfuerzo de muchas generaciones y que actualmente combina tradición, innovación y compromiso con el territorio.

Autoridades y responsables de DO Costers de Segre a la presentación del libro

La presentación ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, la directora de Campesino Editores, Eulàlia Pagès, y el presidente de la DON Costers del Segre, Isidre Ribalta, acompañados de algunos de los autores y del sumiller Anna Casabona. El acto se ha desarrollado dentro de la estrategia de la marca agroalimentaria Gust de Lleida, que promueve los productos locales y la cultura gastronómicos del territorio.

La cena de degustación ha incluido seis platos casados con vinos de la DO Costers del Segre, en los que la sumiller Anna Casabona ha presentado cada vino, mientras que los coordinadores y algunos autores han aportado contexto y la relación con el libro. También se han proyectado imágenes acompañadas de música en directo a cargo del Dúo Elea de l'Orquestra Sinfónica Julià Carbonell, y las intervenciones del Mag Lari, que ha aportado un elemento narrativo y simbólico de magia.