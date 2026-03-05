Luz verde a la aprobación inicial del proyecto de construcción de la avenida Víctor Torres de Lleida

Publicado por lleida Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local celebrada este jueves ha dado luz verde a la aprobación inicial del proyecto de ampliación de la avenida Víctor Torres de Lleida, entre la carretera LL-11 y la avenida del Pla d'Urgell, un proyecto que define a nivel técnico y económico y programa los trabajos necesarios para la construcción del nuevo vial, con una superficie aproximada de actuación de 33.100 m². El presupuesto de ejecución del vial es de 5.632.625,76 euros IVA incluido.

El vial Víctor Torres tendrá dos carriles de circulación por cada sentido, así como un carril bicicleta unidireccional a nivel de calzada. Las intersecciones del vial Víctor Torres con las calles Palauet y Pla d'Urgell se resolverán, tal como prevé el planeamiento, con dos rotondas. El proyecto contempla, también, la prolongación de la calle Alamús hasta conectarlo con el nuevo vial Víctor Torres. Será el principal acceso al futuro complejo comercial y de ocio de Torre Salses.

A partir de este momento, se iniciará el trámite para obtener la autorización de usos y obras provisionales delante la Comisión Territorial de Lleida y se someterá a información pública el proyecto mencionado por el plazo de 30 días hábiles, mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida y en el tablón de anuncios electrónico del ayuntamiento de Lleida, a fin de que se pueda examinar y formular las correspondientes alegaciones.

Campo de fútbol de la Bordeta

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licencia de ocupación temporal para la cesión de uso común de las instalaciones municipales del campo de fútbol municipal de la Bordeta y del campo anexo, situado en las fincas municipales de la calle Sant Vicent de Paül, 2, y avenida de Artesa, 57, para destinarlo a actividades deportivas propias de la asociación. Con esta aprobación, la Unión Esportiva Bordeta podrá hacer uso de ambas instalaciones para llevar a cabo su actividad deportiva durante los próximos cuatro años.