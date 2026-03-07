Denunciado por delito de odio por la agresión en el AgroCarnestoltes

Los Mossos d'Esquadra han elevado una denuncia por un delito de odio contra el presunto autor de una agresión homófoba durante el AgroCarnestoltes, en el campus de Agrònoms, al juzgado y a la Fiscalía. Según confirmaron ayer fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de febrero y la Guardia Urbana inició las diligencias al llegar primero al lugar. Las actuaciones permitieron identificar al presunto autor de las lesiones a una de las víctimas y, tras pasar a manos de los Mossos d'Esquadra, que denunciaron a una persona por un delito de odio, las diligencias se encuentran ahora en el juzgado instructor y en la Fiscalía especializada. Las mismas fuentes explicaron que un grupo comenzó a increpar a dos víctimas por la forma en la que iban vestidas, hasta que se produjo la agresión. De momento, los Mossos solo cuentan con la denuncia de una de las víctimas.

Según la Associació d’Estudiants de les Festes d’Agrònoms, que publicó un comunicado a través de sus redes sociales, una de las personas agredidas acudió a la barra con una fuerte contusión en la cabeza, un corte en una ceja y heridas en la boca. Tras avisar a los servicios de seguridad, las víctimas fueron trasladadas al servicio de urgencias. La UdL, que felicitó la rápida actuación de los estudiantes ante estos hechos, activó el protocolo correspondiente de atención y protección a las víctimas de esta agresión.

Desde la asociación estudiantil condenaron cualquier tipo de agresión machista, racista o contra el colectivo LGBTIQ+ y aseguraron que seguirán trabajando para que sus fiestas sean espacios seguros para todos.

Según los datos abiertos de los Mossos d’Esquadra, en 2024 registraron 14 hechos por LGTBIfobia en las comarcas leridanas, que supusieron delitos como amenazas, coacciones, daños y agresiones. En cinco de los casos conocidos por la Policía, los hechos tuvieron lugar en la vía pública y solo uno se registró a través de las redes sociales. Según las cifras publicadas, en 2023 se denunciaron ocho casos. El año pasado, los Mossos detuvieron a dos hombres por una agresión homófoba a un joven en Cervera. La víctima, de 24 años, sufrió lesiones graves y estuvo hospitalizada.

Aumentan un 18% los hechos conocidos por delitos de odio

En 2024, los Mossos d’Esquadra tuvieron conocimiento de 65 hechos por delitos e infracciones administrativas en el ámbito del odio y la discriminación en las comarcas leridanas. Supone un aumento del 18% respecto a un año antes. Además de las 14 denuncias por LGTBIfobia, la Policía catalana contabilizó 29 hechos por discriminación por origen, etnia o raza; cinco por islamofobia; tres a personas con discapacidad, y una decena por cuestiones de orientación política, entre otros. Más del 90% se cometieron de forma presencial y, por tipo de lugar, la Policía apunta a la vía pública, pabellones, paradas de autobús, centros sanitarios o incluso en un supermercado.