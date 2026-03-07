Multados siete conductores en los últimos 3 años por hacer de taxistas sin tener licencia en Lleida

El ayuntamiento ha multado a siete conductores desde el año 2023 por ejercer como taxista de forma ilegal y todos han recibido una sanción de 4.001 euros. Concretamente, en 2023 sancionó a dos conductores, en 2024 a uno, en 2025 a tres y este año ya ha 'cazado' a uno. Según ha podido saber este diario, el taxista pirata denunciado este año fue interceptado por la Guardia Urbana el pasado 15 de febrero mientras prestaba un servicio desde la discoteca Biloba, situada en el polígono Neoparc, al barrio de Cappont. Los agentes lo interceptaron en la calle Cogul y vieron que, además del conductor, había una persona en el asiento trasero. Esta manifestó de forma voluntaria que había contratado de manera verbal el servicio de taxi después de que el propio conductor se lo ofreciera para llevarlo desde la discoteca hasta la calle Riu Ebre a cambio del pago de 10 euros. Añadió que no tenía ninguna relación con el conductor. Por su parte, este último reconoció que durante la noche ejercía de taxista ilegal por varios puntos de la ciudad sin tener la autorización para ofrecer transporte de viajeros.

La sanción de 4.001 euros podría llegar a reducirse en un 20% si el denunciado reconoce su responsabilidad en la comisión de las infracciones, y también podría beneficiarse de otra rebaja del 20% con el pago voluntario de la multa antes de la resolución del expediente. Así, el importe se podría rebajar hasta los 2.400,60 euros.

La casuística de este último multado es la más común entre los taxis ilegales de la ciudad, ya que la mayoría actúan de noche y en las principales zonas de ocio de Lleida. De hecho, la discoteca Biloba es uno de los puntos donde están más activos, ya que el 11 de mayo de 2025 la Policía Local también identificó a otro taxista pirata en la misma zona a las seis de la mañana. En 2024 la Urbana sancionó a otro en la misma calle Cogul cuando cerró la discoteca. En ambos casos, los pasajeros admitieron que los conductores se ofrecieron como taxistas.

Desde el ayuntamiento señalaron que, de estos 7 denunciados, 6 han sido expedientados por prestar servicio de taxi sin licencia, lo que es considerado una infracción muy grave, y uno por prestar servicio de taxi “en condiciones que puedan poner en peligro grave y directo la seguridad de las personas”. Un hecho también considerado muy grave. Señala que estos hechos “son muy puntuales” y que no han registrado un aumento de este tipo de actividades ilícitas.

El sector ya avisó en verano que es “algo habitual que cada vez va a más”

Taxistas de la ciudad lamentan que la presencia de servicios pirata “es habitual y cada vez hay más” en la ciudad. Así lo aseguró el pasado verano el presidente de Loteutaxi, Luis Monge, que detalló que las zonas donde actuaban eran el apeadero de buses de la calle Saracíbar y las discotecas. “Cuando dejamos a los clientes en la estación, los taxistas pirata ven que van a buscar un autobús, les preguntan a dónde van y se ofrecen para llevarlos”, dijo Monge. De hecho, los portavoces del sector también alertaron que estos taxis ilegales suelen hacer viajes hacia Barcelona, Tarragona, Zaragoza o Andorra, además de trayectos cortos en las salidas de las discotecas. Añadieron que, aparte de sufrir competencia desleal, esta práctica puede comportar un riesgo para los clientes porque su seguro de circulación no tiene las mismas coberturas. La presencia de vehículos VTC que no son taxi en Lleida es casi nula.