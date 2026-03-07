Recogen casi 300 firmas para que alumnos entren en el Torre Vicens

Familias de la escuela Països Catalans, en Balàfia, han recogido ya entre 250 y 300 firmas para protestar contra un cambio del sistema de adscripciones para la preinscripción del próximo curso que temen que dejará a la mayoría de sus hijos que iniciarán la ESO sin plaza en el instituto Torre Vicens, situado al lado. Los alumnos del otro colegio del barrio, el Minerva, solo estaban adscritos al instituto Manuel de Montsuar, pero ahora Educación ha determinado que también lo estarán al Torre Vicens. Ayer precisamente comenzó la preinscripción para primero de ESO.

Un portavoz de los padres de Països Catalans explicó que las firmas corresponden a familias de alumnos de la escuela y añadió que extenderán la campaña al conjunto del barrio, repartiendo hojas en establecimientos para recabar más adhesiones. Asegura que el departamento no informó a los dos colegios del cambio en la adscripción y que al Torre Vicens se lo comunicó hace unos días por email. También afirma que no han recibido respuesta a su petición de reunirse con el delegado de Educación, por lo que no descartan protestar con una pancarta ante la delegación y acudir a la Síndica Municipal de Greuges.

Las familias elaboraron un manifiesto que detalla que el Manuel de Montsuar tiene 4 líneas y 120 plazas y el Torre Vicens, 3 y 90, respectivamente. Este último centro acogía hasta este curso a alumnos procedentes del Països Catalans y de las escuelas de varios pueblos que tiene adscritas (para los que hay servicio de transporte escolar y tienen el acceso garantizado), pero el próximo pueden optar a entrar también los 50 alumnos del Minerva. Creen que eso generará una mayor demanda y limitará la capacidad de elección, por lo que reclaman revisar la planificación de las adscripciones y garantizar la igualdad de oportunidades.

Por otra parte, ayer hubo una reunión informativa de la Paeria para familias con niños de I3.