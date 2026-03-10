Las calles, plazas o avenidas que, sumadas, registran 41 zonas vulnerables si hay fuertes lluvias en Lleida

La ciudad de Lleida tiene 41 zonas vulnerables si hay lluvias, lo cual provoca que en casos de fuertes chubascos puedan ahogarse y afectar a la red de saneamiento y la movilidad en general. Estas zonas las ha registrado el concesionario del servicio de aguas, Aqualia, para actuar de forma preventiva ante avisos de tormentas y evitar, precisamente, las inundaciones parciales en calles o calzadas por el colapso de los sumideros.

Las zonas son aquellas calles, plazas o avenidas situadas en zonas bajas, en la confluencia de vías con pendiente o que tienen árboles. Este último punto se debe al hecho de que la caída de las hojas puede tapar los sumideros.

Algunos de los 41 puntos críticos por fuertes lluvias y que están vigilados, son rambla Ferran, las avenidas Blondel y Pearson, la confluencia de Rovira Roure con Onze de Setembre, el Ll-12, Lluís Companys o la calle Almeria.

El año pasado se hicieron 3.703 intervenciones en estas zonas, la mayoría de las cuales en abril, septiembre y en octubre. Los sectores que registraron más incidencias fueron el Centre Històric, la calle Riu Ebre y la avenida Pearson.

Prevención

Desde Aqualia destacan que la prevención es clave para evitar que estas zonas se ahoguen. La limpieza de la vía pública y la red de saneamiento y hacer una poda regular de los árboles son las actuaciones más efectivas.