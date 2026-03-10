La ciudad de Lleida reactiva su Zona de Bajas Emisiones

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida ha anunciado este martes la reactivación de la ZBE, la Zona de Bajas Emisiones, que fue suprimida temporalmente el pasado 22 de enero por la crisis en el servicio ferroviario de Rodalies. Según el consistorio, una vez han desaparecido las circunstancias excepcionales, las limitaciones de circulación de la ZBE vuelven a estar vigentes de nuevo. La Paeria defiende que el objetivo de la medida es mejorar la calidad del aire en el interior de la ciudad y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

La Zona de Bajas Emisiones de Lleida funciona de lunes a viernes en horario de 7:00 a 20:00 horas, quedando sin efecto durante los fines de semana y días festivos. Los vehículos que tienen pagado el impuesto de circulación en Lleida pueden acceder sin restricciones y sin necesidad de tramitar ningún tipo de exención especial.

También tienen garantizado el acceso el transporte público, los vehículos de emergencias y aquellos destinados al transporte de personas enfermas o con movilidad reducida. Cabe destacar que para las furgonetas y pequeños camiones de reparto sin etiqueta ambiental se mantiene una moratoria hasta el 31 de diciembre del 2026, facilitando así la adaptación progresiva del sector logístico a la nueva normativa.

Perímetro actual y vehículos permitidos

En esta primera fase que ya está en funcionamiento, la ZBE se circunscribe exclusivamente en el centro histórico, con unos límites claramente definidos por avenida Catalunya, Rambla Aragó, Balmes y Prat de la Riba, así como por Príncipe de Viana, Rambla Ferran y Blondel. Es importante señalar que estas vías perimetrales quedan fuera de la restricción, permitiéndose la circulación sin limitaciones por ellas.

Con respecto a los vehículos que pueden circular por la zona restringida, se autoriza el acceso a todos los que disponen de distintivos 0, ECO, C o B, además de los ya mencionados que pagan el impuesto en la ciudad. Para los turismos de gasolina se permite la entrada a los matriculados desde el 1 de enero de 2001, mientras que para los diésel el corte se establece en aquellos matriculados a partir del 1 de enero de 2006.

Plan de expansión hasta 2030

El calendario de implantación de la ZBE contempla una expansión en fases adicionales. A partir de 2028, la zona restringida se ampliará considerablemente hasta el Passeig de Ronda, extendiéndose también por Príncipe de Viana hasta la plaza Europa y desde Rambla Ferran hasta la avenida del Segre, lo que supondrá la incorporación completa del barrio de Noguerola.

La fase final del proyecto está prevista para 2030, cuando la ZBE incorpore también el barrio de Cappont, estableciendo su límite definitivo en la carretera Ll-11. De esta manera, las restricciones de circulación incluirán prácticamente la totalidad del núcleo urbano de la capital ilerdense.