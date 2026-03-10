Detenido por maltratar, amenazar y herir a su pareja en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo la madrugada de este lunes a un hombre de 58 años acusado de maltratar y amenazar a su pareja, que resultó herida. El arresto se registró a las 1.15 horas en un domicilio de la avenida de Sant Ruf donde se produjo una discusión. Los agentes se entrevistaron con los implicados y, ante las manifestaciones de la mujer y los indicios, arrestaron al hombre como presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito del hogar, amenazas, lesiones y coacciones.

La Policía Local también arrestó el domingo por la tarde a un joven de 21 años acusado de maltratar a su pareja, de 21, en la calle Riu Éssera. Estos casos se suman al del hombre que fue arrestado el fin de semana anterior por amenazar con un cuchillo a su pareja y a tres hijas de esta, todas ellas menores de edad.

Por otra parte, la Urbana arrestó el domingo por la noche a un hombre de 34 años por incumplir una orden de alejamiento de 200 metros. Ocurrió a las 21.16 horas y fue detenido como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena. En otro orden, un hombre de 44 años fue detenido el sábado en la calle Doctora Castells, en Cappont, por amenazar a dos personas. El hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol.