Detenidos dos leridanos y un menor de edad investigado por el hurto de 5.500 kilos de cobre en Lugo

La Guardia Civil ha detenido a dos personas de 59 y 39 años de edad e investiga a un menor de edad, todos ellos con residencia en la provincia de Lleida, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y hurto de cable de cobre en la provincia de Lugo. La actuación se desarrolló en el marco del protocolo de prevención y vigilancia frente a la sustracción de cableado de cobre, una actividad delictiva que ha experimentado un incremento debido al elevado valor de este metal en el mercado y a los trabajos de sustitución del cableado tradicional por fibra óptica por parte de las compañías telefónicas.

Según informa la Guardia Civil, las investigaciones permitieron determinar que los implicados, residentes en la provincia de Lleida, se desplazaban hasta Galicia con la finalidad de cometer este tipo de ilícitos. Los autores fueron sorprendidos por agentes de la Guardia Civil en la localidad lucense de A Fonsagrada cuando se dirigían previsiblemente de regreso a su lugar de residencia.

Fruto de esta investigación se pudo constatar la existencia de un grupo criminal asentado y estructurado en la zona noroeste, cuyo modus operandi consistía en desplazarse desde su lugar de residencia utilizando vehículos propios y/o de alquiler hasta las zonas donde previamente otros miembros del grupo habían cortado el cableado. Una vez en el lugar, generalmente de madrugada, procedían a cargar el material sustraído en varios vehículos y regresaban de inmediato a su lugar de origen, permaneciendo el menor tiempo posible en la zona para evitar ser detectados.

No se descartan nuevas detenciones

Como resultado de la actuación, además de la incautación del material sustraído y la detención de los presuntos autores, fueron intervenidos dos vehículos utilizados en la actividad delictiva. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones al existir indicios de la potencial participación de más personas en los hechos.

Valorado en más de 20.000 euros

El material recuperado fue puesto a disposición de las empresas perjudicadas, para su tratamiento y destino oportuno. Los detenidos fueron puestos a disposición de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Becerreá (Lugo). El cobre recuperado, valorado en más de 20.000 euros, fue devuelto a las empresas perjudicadas.