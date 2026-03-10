Educación pacta subir en tres años 3.000 euros el sueldo a los docentes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La conselleria de Educación acordó ayer con CCOO y UGT incrementar un 30% el complemento salarial específico de los docentes hasta los 3.000 euros anuales en 2029, de manera que “pasarán de estar a la cola a ser los terceros mejor pagados del Estado”. También pactaron destinar 23,2 millones para un complemento retributivo para el Personal de Atención Educativa, una rebaja “progresiva” de las ratios y 300 millones para la escuela inclusiva. Se incorpora, además, el cobro de 50 euros por pernoctación. Estas medidas suponen una inversión de cerca de 2.000 millones y el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, afirmó que darán “cumplimiento” al acuerdo independientemente de si los presupuestos se aprueban o no.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, subraya que “entre todos hemos conseguido el acuerdo más ambicioso al que se haya llegado nunca en materia educativa en Catalunya”. En cambio, los sindicatos mayoritarios del sector, USTEC-STEs y Aspepc-Sps, y la CGT lo ven “insuficiente” porque supone un aumento de “solo unos 200 euros brutos al mes”. “Es un acuerdo absolutamente ideológico y político y que no responde a las necesidades del colectivo”, afirma USTEC, que mantiene la convocatoria de huelga del 16 al 20 de este mes.

El pacto detalla que la ratio en I3 será de un máximo de 20 alumnos en el 90% de los grupos públicos, cuando ahora es de 25, y el curso siguiente se extenderá a todos. Para primero de ESO concreta que el próximo año no habrá sobreratios y que el curso 2027-2028 se iniciará una reducción progresiva hasta los 25 alumnos por grupo. Para primero de Bachillerato garantiza no superar la ratio de 35 el próximo curso y bajar a 30 al siguiente, priorizando los centros de más complejidad, como en la ESO. En la FP se compromete a no superar los 30 en ciclos de grado medio y los 20 en los de grado básico y a bajar a 25 en el curso 2028-2029 en grado medio y superior.

Asimismo, incluye que en el curso 2027-2028 el porcentaje de plazas perfiladas no supodrá superar el 3% del total de plazas estructurales, lo que supondrá pasar de 7.000 a 2.500. Para la educacion inclusiva, prevé 87,6 millones para mantener 300 integradores y educadores sociales , 6,3 millones para más personal en centros de educación especial, otros 3,8 para 85 maestros de audición y lenguaje y 2,2 para incorporar ‘vetlladors’ en la etapa postobligatoria, así como revisar la dotación de aulas de acogida.