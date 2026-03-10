En servicio los 4 nuevos trenes Avant entre Lleida y Barcelona que doblan las plazas

Las cuatro frecuencias de trenes Avant entre Lleida y Barcelona que doblan las plazas que había hasta ahora entraron ayer en servicio con una gran afluencia de viajeros, especialmente en el de primera hora de la mañana. Un incremento que Renfe anunció la semana pasada y que afecta a los convoyes que salen de las 7.05 y a las 19.23 horas de Lleida-Pirineus a Barcelona-Sants y a los que hacen el recorrido inverso a las 18.05 y a las 21.30 horas de lunes a viernes. Hasta ayer, estos trenes tenían 238 plazas, salvo el de primera hora, que era de doble composición, y ahora tienen 581. Un cambio que Renfe ha hecho sustituyendo los trenes de la Serie 120 por los de la Serie 106, que hasta ahora prestaban servicio de Avlo, el tren de alta velocidad de bajo coste, en otras comunidades autónomas.

El responsable de movilidad de CCOO Catalunya, Alberto Puivecino, celebró que Renfe “haya asumido nuestra propuesta de incrementar frecuencias entre Lleida y Barcelona, porque hay una alta demanda a primera hora”. De hecho, el sindicato presentó hace años el proyecto Catav para aumentar las frecuencias Avant entre las 4 capitales catalanas y Figueres. Sin embargo, señaló que el documento preveía nuevas frecuencias entre Lleida y Figueres. Por su parte, la plataforma Usuaris Avant dijo que el aumento de plazas es “una oportunidad perdida” porque “no resuelve las deficiencias del servicio” y que Renfe “se limita a reforzar una única frecuencia [la de las 7.05] ya saturada”.