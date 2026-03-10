ERC pide concretar un calendario para desencallar las torres junto a la Llotja

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal de ERC reclama al gobierno de la Paeria información actualizada y un calendario sobre el proyecto de les Torres del Cel, previstas en el solar junto a la Llotja. “Es un espacio clave y nos interesa que se resuelva bien, con transparencia, con plazos y con una solución útil para Lleida”, indicó su portavoz, Jordina Freixanet. ERC recuerda que en 2024 se acordó emprender acciones legales por incumplimiento del contrato de la promotora, pero no se materializaron, y en junio de 2025 se formalizó un requerimiento a Metrovacesa. Añade que la presidenta del consejo de administración del CNC, Pilar Bosch, informó que la empresa planteó reorientar el proyecto orientado a construir más vivienda e incorporar de protección oficial. Señala que el 1 de diciembre de ese año se detalló que “el proyecto ya estaba visado y solo faltaba un informe técnico, y se anunció una convocatoria para presentar la propuesta, que no se hizo”. Por ello, el grupo pide concretar en qué punto se encuentra el informe y el calendario para validar el proyecto, y pregunta si existen compromisos de ejecución”. “Si hay un proyecto viable, hay que tramitarlo con diligencia. Y si no hay garantías, se debe prever una alternativa para que el solar no continúe en desuso”, subraya.