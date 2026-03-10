El Govern destinará 391 millones de euros a la escuela concertada en cinco años

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Govern se compromete a destinar 391 millones de euros para mejorar en cinco ejercicios presupuestarios, entre 2026 y 2030, la financiación de la escuela concertada. El Govern y las patronales han firmado este martes el acuerdo, que prevé una distribución de 193 millones para los gastos de funcionamiento de los centros; 156 para reforzar las plantillas y 42 para financiar las mochilas escolares para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que la firma da “continuidad” al “acuerdo integral” que empezó el lunes para mejorar el sistema educativo, haciendo referencia a la rúbrica con CCOO y UGT –pero no con los sindicatos mayoritarios del ámbito– para la escuela pública.

El presidente Illa ha encabezado este martes en un acto en el Palau de la Generalitat la firma de este acuerdo con las patronales Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Agrupació Escolar Catalana (AEC), Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), Federació Catalana de Centres d’Ensenyament (FCCE) y la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya.

El titular de la Presidencia y ahora conseller de Educación en funciones, Albert Dalmau, ha explicado los ejes prioritarios de este acuerdo delante de la "infrafinanciación", ha dicho, de la escuela concertada, que son garantizar los recursos necesarios para los centros para desarrollar la actividad ordinaria; revisar las dotaciones de plantillas, que no se actualizaban desde el curso 1995-1996, y “reforzar la lucha contra la segregación escolar en el conjunto del sistema educativo”.

Illa ha subrayado la “importancia” de la escuela concertada por el número de alumnos y la tradición en la educación del país y ha reivindicado que con este acuerdo dan un “nuevo ejemplo de sentido de país y de sentido de responsabilidad” en un contexto “extraordinario”, marcado por las guerras, que pide acuerdos “extraordinarios”.

Además, Illa ha defendido que el Govern está atendiendo las “necesidades más inmediatas” del sistema educativo y a la vez está asentando unos “cimientos sólidos”. En este sentido, se ha mostrado “convencido” de que al final de curso ya se verán resultados positivos, pero a la vez ha advertido que “las cosas importantes no se cambian ni en un día ni en un curso”. “Entre todos situaremos el nivel educativo avanzado de lo que Catalunya es capaz. Nos jugamos el país en las aulas, en todas las aulas”, ha espoleado.

Gastos de funcionamiento

Con respecto a los detalles del acuerdo referentes a los gastos de funcionamiento, se ha pactado que en 2026 los centros con más del 30% de alumnado vulnerable socioeconómicamente (NESE B) tengan un incremento del 50% con respecto al importe del módulo actual. El resto de centros tendrán un incremento del 25%. De los 577 centros concertados que imparten enseñanzas obligatorias, 214 recibirán el incremento del 50% y 363, el del 25%.

En 2027 se aplicará un incremento lineal del 5% para todos los centros. Los años 2028 y 2029 se volverá a un incremento supeditado al porcentaje de alumnado vulnerable escolarizado: los que acojan más del 30% verán un aumento en el módulo del 22% el primer año y del 31,5% el segundo, y el resto, de un 14% y un 10%. Por último, en 2030 se incrementa en un 53,4% el módulo de los centros con menos del 30% de alumnado NESE B.

Plantillas

La mejora de las plantillas también es gradual: de cara a septiembre del 2026, se ha acordado incrementar un maestro por cada línea en la educación primaria, cosa que supone añadir 900 dotaciones adicionales al sistema. En septiembre de 2027, se incrementará un maestro por cada línea de educación infantil, cosa que supondrá 900 dotaciones adicionales al sistema.

En septiembre de 2028 se incorporará una dotación de un profesor por cada línea de ESO y se prevé una sobredotación de un profesor y un maestro adicional para los centros con más del 30% de alumnado NESE B. La mejora supone 930 dotaciones lineales más 560 sobredotaciones, 290 de primaria y 270 de ESO.

Mochilas escolares

Desde septiembre de 2026, se incrementará el importe del módulo con el que se financia la escolaridad de cada alumno en situación de vulnerabilidad socioeconómica, pasando de los 988,10 euros actuales a los 1.181,65, un aumento del 19,6%.