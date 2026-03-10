Jordi Fadurdo, jefe de la UI de los Mossos en el Segrià: “Hacer juicios rápidos puede ser una herramienta clave”

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Veinte delincuentes multirreincidentes activos acumulan en estos momentos 359 antecedentes policiales en Lleida. Según los datos del Área Básica Policial del Segrià de los Mossos d'Esquadra son 17 hombres y tres mujeres, el más joven tiene 20 años y el mayor tiene 44. Los Mossos y el resto de cuerpos tratan de combatir este fenómeno que causa alarma social y también centra el debate político.

Les datos informan de que ocho delincuentes son "especialmente activos" y suman 212 delitos. Los tres primeros suman entre ellos hasta 115 detenciones. El año pasado 80 personas fueron arrestadas tres veces o más en Lleida según la Junta de Seguridad. Y un individuo fue arrestado hasta 15 ocasiones en el 2025 por los Mossos y la Guardia Urbana.

Jordi Fadurdo, subinspector de los Mossos y jefe de investigación del ABP del Segrià, explica que “son datos que se van analizando periódicamente para intentar combatir este fenómeno”. Fadurdo añade que “en muchos de los casos los delincuentes han hecho de los robos su modus vivendi, con problemas asociados como el consumo de sustancias estupefacientes o de entornos marginales”.

“Hay dos perfiles de ladrones multirreincidentes. Por un lado, son aquellos que delinquen en el mismo sitio donde viven y, por el otro, bandas itinerantes que se desplazan y regresan a sus domicilios”, comenta Jordi Fadurdo. Añade, en este sentido, que se hace un amplio trabajo de prevención con patrullajes en aquellos puntos en los cuales se cometan más hurtos, como por ejemplo el Eje Comercial. También el trabajo constante con la Fiscalía y los estamentos judiciales. Preguntado sobre medidas que ayudarían a combatirlo, asegura que “se tendrían que hacer juicios rápidos para que acumulen condenas y antecedentes y así forzar ingresos en la prisión”.