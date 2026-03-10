Mercadona factura 41.858 millones en el 2025 con un beneficio de 1.729 millones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Mercadona ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación consolidada de 41.858 millones de euros, cifra que representa un incremento del 8% con respecto al año anterior. Del total facturado, 39.766 millones corresponden a las operaciones en España, mientras que Portugal ha aportado 2.092 millones. La compañía, que opera 1.672 supermercados —69 de los cuales se encuentran en territorio portugués—, ha conseguido aumentar también sus ventas en volumen un 4%, hasta los 15.067 millones de quilitres.

La empresa presidida por Juan Roig ha alcanzado una cuota de mercado del 28,5%, cosa que supone un aumento de 0,6 puntos porcentuales. Este crecimiento se ha visto impulsado por la confianza de los clientes en el modelo de compra total de Mercadona, así como por el esfuerzo de los 115.000 trabajadores y el compromiso de los 2.000 proveedores con la mejora constante de la calidad de los productos. La cadena valenciana ha consolidado así su posición como líder en la distribución alimentaria.

Con respecto a la rentabilidad, Mercadona ha registrado su mejor resultado histórico con un beneficio neto de 1.729 millones de euros, un 25% superior al del ejercicio 2024. Esta cifra incluye 172 millones procedentes de la gestión de la tesorería corporativa. La compañía ha decidido destinar el 80% de este beneficio, unos 1.383 millones, a reinversiones para fortalecer la estructura de la empresa, mientras que el 20% restante, 346 millones, se repartirá entre los accionistas en forma de dividendos.

Cinco mil nuevos empleados y más de 1.000 millones compartidos



La plantilla de Mercadona se ha ampliado con 5.000 nuevos puestos de trabajo durante el 2025, de los cuales 4.500 corresponden a España y 500 en Portugal. Con esta incorporación, la compañía cuenta ya con 115.000 empleados, 107.500 en el mercado español y 7.500 al portugués. Mercadona mantiene así su apuesta para el empleo estable y de calidad en el sector de la distribución.

La política retributiva de la empresa ha supuesto un reparto de más de 1.000 millones de euros entre la plantilla en concepto de mejora de jornada laboral, incremento salarial vinculado al IPC y prima variable. Concretamente, se han distribuido 780 millones en primas para distintas objetivos: dos mensualidades para los trabajadores con menos de cuatro años de antigüedad y tres mensualidades para el 70% de la plantilla que supera este periodo. Este último grupo recibió en febrero 7.250 euros netos, incluido el salario mensual. Además, la compañía ha implementado una semana adicional de vacaciones para todos los empleados.

Los proveedores invierten 1.700 millones



La red de proveedores e interproveedores especialistas de Mercadona ha aumentado sus inversiones un 31% durante el 2025, hasta los 1.700 millones de euros. Estos recursos se han destinado a la construcción de nuevas fábricas, la modernización y ampliación de las instalaciones existentes, y la tecnificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Este cluster industrial vinculado a Mercadona ha generado más de 5.200 nuevos puestos de trabajo durante el último ejercicio, consolidando así su papel como dinamizador de la industria agroalimentaria en España y Portugal. Les inversiones de los proveedores buscan mejorar la competitividad y garantizar el aumento constante de la calidad de los productos que distribuye la cadena de supermercados.

Previsión para el 2026



Para el ejercicio en curso, Mercadona prevé invertir más de 1.000 millones de euros en diferentes áreas estratégicas. Les prioridades incluirán la continuidad de la transformación hacia la Tienda 9, la ampliación y reforma de los bloques logísticos, y el impulso de la innovación tecnológica con la apertura de nuevas Colmenas, almacenes dedicados exclusivamente al servicio de venta online.

La compañía también tiene previsto crear más de 1.000 nuevos puestos de trabajo e incrementar las ventas un 3,5%, hasta alcanzar los 43.200 millones de euros. Con respecto a los resultados, Mercadona espera consolidar un beneficio neto similar al registrado durante el 2025, manteniendo así los niveles de rentabilidad conseguidos en el último ejercicio.