Los refugiados de la Universitat de Lleida

Majd Ismael y Jhoender Jiménez son dos jóvenes de Siria y Venezuela que han podido seguir con sus estudios lejos de sus países en conflicto gracias a la Universitat de Lleida (UdL). Son dos de los estudiantes que se han acogido al programa UdL Refugi y desde hace unas semanas viven en uno de los seis apartamentos de la Casa dels Artistes, ubicados en los números 31-33 de la calle Cavallers, que la universidad y el ayuntamiento han reacondicionado para estudiantes, profesores o investigadores refugiados mediante un convenio de colaboración.

"Estoy estudiando un doctorado en Agricultura sobre los Olivos y gracias al programa de ayuda de refugiados de la universidad, me han ayudado a poder entrar a vivir en este apartamento, en el que ya llevo tres semanas", explica Majd Ismael. "Estoy muy agradecido a que la UdL me haya ayudado a seguir estudiando y me encanta la ciudad, tiene lo mejor de un pueblo y lo mejor de una ciudad", asegura el refugiado siriano, que tiene a toda su familia en este país de Oriente Próximo.

"Tras muchos años de guerra, parece que ahora hay cierta estabilidad en el país, pero son días difíciles para toda la región", señala en alusión a la guerra de Irán. Sobre Lleida, Ismael dice que "me encanta la ciudad, me deja fascinado y siempre hay cosas que hacer y visitar". "De hecho, conocía Lleida de antes y ahora estoy intentando aprender catalán para integrarme plenamente en la sociedad", añade el estudiante de doctorado.

Por su parte, Jhoender Jiménez explica que "llegué a Lleida hace menos de un año de Venezuela y estoy estudiando un máster de Gestión e Innovación de la Industria de los Alimentos". Reconoce que "estoy dando los primeros pasos para integrarme, pero lo cierto es que estoy muy feliz de poder estar en una ciudad tan bonita e integradora".

En este sentido, Jiménez quiere dar las gracias "a la UdL por haberme podido brindar educación y formación, programas como el suyo son estupendos porque ayudan a gente de distintas latitudes a insertarse en este país y acceder a una buena educación, que es vital". Desde octubre vive en uno de los apartamentos de la Casa dels Artistes y señala que Lleida "la conocía y ahora sé de sus capacidades y virtudes, si se gestiona bien, la ciudad será muy potente". Sobre su situación, añade que "uno no planifica ser un exiliado, es algo que sucede de forma extraña y a veces imprevista".

Por su parte, el alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacado que la reconversión de los apartamentos de la Casa dels Artistes en estudios para la comunidad universitaria "es la primera de las muchas operaciones que tenemos en marcha" tanto para aumentar el número de viviendas para la comunidad universitaria como para la mejora del Centro Histórico.

"En este caso hay 5 apartamentos, uno de ellos doble, para 6 personas, y ha sido posible gracias al convenio de colaboración que firmamos con la UdL, que ha sido un acierto", ha dicho Larrosa.

A su vez, la rectora, Maria Àngels Balsells, ha dicho que estos apartamentos "están pensados específicamente para estudiantes en situación de vulnerabilidad, pero en estos momentos los ocupan personas en situación de refugiados". Ha detallado que, además de Ismael y Jiménez, hay otro estudiante colombiano "y estamos esperando a una pareja de Irán que está intentando salir del país". Ha señalado que, a cambio de vivir en estos apartamentos, pagan un alquiler mensual de entre 150 y 190 euros al mes y que la duración del contrato es anual con la posibilidad de prorrogarlo.

Paralelamente, Balsells ha añadido que "el 47% de nuestros estudiantes son de fuera de Lleida y sus comarcas colindantes" que buscan alojamiento en la ciudad, y que iniciativas como esta, así como las otras que hay en marcha para construir más vivienda estudiantil, "ayudarán a mejorar el coste de la vida y atraer más estudiantes, ya que en Barcelona no pueden hacer cosas así".

Al respecto, Larrosa ha recordado que la Paeria tiene en marcha un proceso de expropiación de la isla comprendida entre las calles Veguer de Carcassona, Múrcia, Boters y Jaume I, en pleno Centro Histórico, para construir 70 apartamentos "para estudiantes, profesores e investigadores de la universidad".

Ha añadido que, además, se ha pedido licencia para la construcción de una residencia universitaria en la calle Sant Ruf.