Registradas 41 zonas vulnerables en Lleida que pueden anegarse si hay fuertes lluvias

La ciudad tiene 41 zonas vulnerables por lluvias, lo que provoca que en casos de fuertes aguaceros puedan anegarse y afectar a la red de saneamiento y a la movilidad en general. Estas zonas han sido registradas por la concesionaria del servicio de aguas, Aqualia, para actuar de forma preventiva ante avisos de tormentas y evitar, precisamente, inundaciones parciales de calles o calzadas por el colapso de los sumideros.

Estas 41 zonas vulnerables “son calles, plazas o avenidas que están en zonas bajas, en la confluencia de vías con pendiente o con una notable presencia de árboles, ya que la acumulación de hojas es una de las principales causas del embozamiento de los sumideros”, explica Adrià Garcia, responsable de la red de saneamiento de Aqualia en Lleida. Ubicaciones como la Rambla Ferran, Blondel, la carretera Ll-12, el cruce de Rovira Roure con Onze de Setembre, la avenida Pearson o la calle Almería son algunas de estas zonas vulnerables. “Cada año revisamos el registro y lo actualizamos en base y las 41 zonas que hay ahora en el listado contienen 1.300 sumideros”, detalla Garcia, que destaca que “cuando recibimos un aviso de lluvias, tenemos siempre una patrulla activa para actuar si se registra una incidencia, la resuelven de forma inmediata”.

En relación a cuáles son los episodios de lluvia que más preocupan, las tormentas cortas e intensas son las que más daño pueden causar y, si son en verano u otoño, todavía más, porque es cuando hay más hojas en los árboles y son más propensas a caer. Sin embargo, desde Aqualia destacan que para evitar que esto ocurra “se hace una importante labor de prevención mediante mantenimiento y limpieza de forma periódica o poda de árboles para reducir su número de hojas. De hecho, cuantas más labores preventivas se hagan, las actuaciones de emergencia que se deban hacer son menos laboriosas”. Aun con todo, solo el año pasado los operarios de Aqualia hicieron 3.703 actuaciones de limpieza de zonas vulnerables por lluvias. Los meses que más incidencias registraron fueron abril (966), septiembre (756) y octubre (296). A su vez, el Centro Histórico, con 512; la calle Riu Ebre, con 401; y la avenida Pearson de Pardinyes, con 317; fueron las zonas críticas con más intervenciones. “Además de los trabajos de prevención diaria, es importante que la ciudadanía no tire por el alcantarillado lo que no debe, porque entonces puede bloquear sumideros”, concluye Garcia. “Nos hemos encontrado desde bolsas de basura hasta una tortuga”, añade.

¿Qué zonas son?

