Veinte multirreincidentes activos acumulan 359 antecedentes en Lleida: “Genera impacto en la opinión pública”

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un total de 20 delincuentes multirreincidentes activos acumulan en estos momentos 359 antecedentes policiales en Lleida, según los datos del Área Básica Policial (ABP) del Segrià de los Mossos d’Esquadra a los que ha tenido acceso SEGRE. De estos, hay ocho que son “especialmente activos” y suman 212 delitos mientras que el resto, 12, concentran 147 antecedentes, según explican desde la Policía catalana.

Se trata de 17 hombres y tres mujeres, el más joven tiene 20 años y el mayor 44. En cuanto a la tipología delictiva, mayoritariamente su currículum es por robos con violencia e intimidación (como tirones de bolsos) y hurtos (robos al descuido). Los tres individuos que lideran este ranking cuentan con 39, 38 y 38 antecedentes. Es decir, solo tres de ellos suman 115 detenciones.

Jordi Fadurdo, subinspector de los Mossos y jefe de investigación del ABP del Segrià, explica que “son datos que se van analizando periódicamente para intentar combatir este fenómeno”. Fadurdo añade que “en muchos de los casos, los delincuentes han hecho de los robos su modus vivendi, con problemas asociados como el consumo de sustancias estupefacientes o de entornos marginales”.

En la última Junta de Seguridad Local de Lleida, celebrada el 23 de febrero, el alcalde, Fèlix Larrosa, informó que el año pasado 80 personas habían sido detenidas tres veces o más en la ciudad. Una de estas, en 15 ocasiones. “Genera un impacto importante tanto sobre las estadísticas como en la opinión pública”, explicó entonces el jefe de los Mossos en el Segrià, el inspector Xavier Ribelles.

Los Mossos también explican que hay dos perfiles de ladrones reincidentes. Por un lado, aquellos que tienen su residencia en el mismo lugar donde delinquen y, por el otro, los itinerantes. En este último caso, las investigaciones son más complejas porque se trata de grupos que se desplazan por Catalunya y el resto del Estado para cometer robos. Son especialistas en métodos como el de la siembra, que consiste en distraer a las víctimas en parkings o gasolineras tirando objetos como monedas para robar bolsos o pertenencias de sus vehículos.

El Congreso ha aprobado una ley para endurecer las condenas

La lucha contra la multirreincidencia se ha convertido en un elemento central del debate policial, jurídico y también político. Hace menos de un mes, el Congreso de los Diputados aprobó una reforma penal impulsada por Junts para aumentar el castigo a la multirreincidencia. ¿Qué supone esta reforma penal? De entrada un mayor castigo para delincuentes reincidentes en algunos supuestos. Por ejemplo, el delito de hurto (robo al descuido, que es el mayoritario de los delitos contra el patrimonio) comportará penas de uno a tres años de prisión si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos de poca gravedad. También impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros. Habrá una circunstancia agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. También refuerza la participación de las entidades locales para ejercer la acción penal en estos casos. Falta por ver si tendrá el efecto deseado.