Educación aportará 391 millones en 5 años para financiar a la concertada

La Generalitat firmó ayer un acuerdo con la escuela concertada en el que se compromete a destinar 391 millones en 5 años, entre 2026 y 2030, para mejorar su financiación. Incluye 193 millones para los gastos de funcionamiento de los centros, 156 para reforzar las plantillas y 42 para las ‘mochilas escolares’, recursos para la escolarización de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

El presidente, Salvador Illa, indicó que este pacto da “continuidad al acuerdo integral” rubricado el lunes con CCOO y UGT para la mejora de condiciones laborales para los docentes.

El pacto determina que este año los centros concertados con más del 30% de alumnos vulnerables socioeconómicamente (NESE B) tendrán un incremento del 50% respecto al módulo actual (en 214 de las 577 escuelas totales) y el resto, de un 25% (363). En 2027 se prevé un aumento lineal del 5%, en 2028 será del 22% para los que escolarizan a más estudiantes con necesidades y un 14% para el resto y en 2029, un 31,5% y un 10%, espectivamente. En 2030, será del 53,4% para los centros con menos del 30% de alumnos vulnerables.

La mejora de las plantillas también será gradual. El próximo septiembre se dotará de un maestro más por línea en Primaria (900 dotaciones) y en 2027, uno más en Infantil (900 más). La ESO tendrá un docente más por grupo en 2028 y un profesor y un maestro adicional para los centros con más del 30% de alumnos con necesidades socioeconómicas. En total, 930 dotaciones.Asimismo, desde septiembre de 2026, el importe del módulo que financia la escolaridad de cada alumno en situación de vulnerabilidad socioeconómica pasará de los 988,10 euros actuales a 1.181,85, un 19,6% más.