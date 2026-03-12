Desmantelan un campamento ilegal con una decena de chabolas en la avenida Tarradellas de Lleida

El ayuntamiento desmanteló ayer un campamento ilegal en la avenida Josep Tarradellas con una decena de chabolas en las que vivían al menos ocho personas. Estaban rodeadas de basura, maleza y había muchas ratas. El enclave se encontraba en una zona protegida por árboles y matorrales junto al parking de Fira de Lleida que hay al lado del canal de Seròs. Vecinos de la zona señalaron que el campamento se originó hace unos años, con un par de chabolas. Sin embargo, cuando se desmanteló ayer, había al menos una decena de barracas hechas con maderas y mantas.

Operarios de la empresa encargada del servicio de limpieza, Ilnet, y agentes de la Guardia Urbana acudieron al lugar a primera hora de la mañana, desalojaron a las ocho personas que había en ese momento, que cogieron sus enseres personales, y procedieron a desmontarlo de forma manual.

“Hoy [por ayer] había unas cinco personas, pero en verano había muchas más, estaban vigiladas por los servicios municipales y el martes ya acudieron al lugar educadores sociales para informarles del desalojo”, señalaron fuentes consultadas por este diario. Añadieron que los residentes del campamento “acudían regularmente al comedor social del ayuntamiento y ahora serán atendidos por los servicios municipales”.

Dos dels vuit desallotjats amb els seus estris personals. - AMADO FORROLLA

Por su parte, operarios de Ilnet no daban crédito a la insalubridad del lugar. “No recuerdo haber estado en un sitio con tanta basura, ratas e insalubridad, aquí no se puede vivir”, dijo uno de los trabajadores. Mientras los operarios iban llenando contenedores con los restos del campamento, en el que había una plataforma de ducha hecha con palés, un huerto con cebollas y un sistema de cubos para coger agua del canal, ratas de enorme tamaño correteaban por los matorrales y los restos del enclave. “Aquí estaremos todo el día”, añadieron.

Operaris d’Ilnet van estar tot el dia desmuntant el campament de barraques manualment. - AMADO FORROLLA

Por su parte, la Paeria informó que desalojó el campamento y zonas colindantes por seguridad, ya que en las últimas semanas se habían producido incendios que provocaron la caída de árboles y ponían en riesgo a las personas, y por salubridad, dada la acumulación de basura y ratas. Añadió que se trata de una acción planificada y coordinada desde hace meses entre servicios sociales, Urbanismo y la Guardia Urbana y que se han ofrecido alternativas habitacionales.

Ayer había 8 personas: 4 en construcciones colindantes al campamento, 2 en una tienda y 2 más en una zona más alejada. La Paeria detalló que 2 han pedido ser realojados en espacios municipales y que, si el resto lo piden, serán atendidos por los servicios sociales.