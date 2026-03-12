“Esto es una estafa”: trabajadoras de las residencias públicas Balàfia 1 y 2 reclaman mejoras laborales y salariales

Una cincuentena de trabajadoras de las residencias públicas Balàfia 1 y 2 se concentraron a las puertas del primer centro. - AMADO FORROLLA

Medio centenar de trabajadoras de las residencias geriátricas Balàfia I y II, gestionadas por la empresa pública GSS, se concentraron ayer a las puertas del primer centro para reclamar mejoras salariales y laborales. Denunciaron que la empresa aplica “las peores medidas” de dos convenios “según les conviene”, el de las empresas privadas (Gercat) y el de los empleados públicos, por lo que reclamaron un criterio único para los 130 trabajadores de ambos centros.

Las trabajadoras, convocadas por UGT y CCOO, desplegaron una pancarta donde se leía: “queremos las mismas condiciones que el resto de GSS”, en referencia al personal del hospital Santa Maria, gestionado por la misma empresa y regido por el convenio Siscat. Durante la protesta clamaron consignas como “empresa pública, salarios de privada” o “esto es una estafa”.

Helena Motos, de CCOO, explicó que el convenio de residencias contempla incrementos salariales del 4,5% en 2024 y del 4,36% en 2025. Supondrían más de un 9% acumulado, con a partir de 100 euros mensuales más, según la categoría profesional. Bea Bonilla, de UGT, destacó que “si somos empleadas públicas, es necesario aplicar también las condiciones laborales del sector público: jornadas más bajas, ratios adecuadas y derechos equiparables. Y si se trata de una gestión privada, que se aplique el convenio que corresponde con las subidas salariales establecidas”.

Asimismo, las trabajadoras afirmaron que la empresa “ha mentido” al decir que ellas han rechazado una subida del 2,5%, aclarando que lo que rechazan es que se les presente esa propuesta como algo adecuado.

Por su parte, GSS remarca que el Govern establece que el aumento de este año para los trabajadores públicos no puede superar el 2,5%, que la ley impide aplicar el convenio Siscat al sector residencial y que paga a sus empleados por encima del convenio Gercat.