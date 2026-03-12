Ideas de 15 jóvenes profesionales para proyectar la Lleida de 2050

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El escritor, activista y mecenas cultural Antoni Gelonch, anunció ayer que la Fundació Horitzons y la Cátedra de Ciudades Intermedias Unesco de la Universitat de Lleida (UdL) pondrán en marcha el grupo Horitzons Perspectiva, formado por 15 jóvenes arquitectos, urbanistas, geógrafos y sociólogos, para aportar ideas para mejorar la calidad de vida en Lleida de cara al 2050. Así lo indicó en la presentación de su libro, Lleida, què vol ser?, junto a la librera y editora Mertxe París, el urbanista Josep Maria Llop y el economista Ramon Morell. “Tengo la impresión de que quiere ser todo a la vez y tendría que decidir. Quiere ser industrial, comercial, universitaria, payesa... y todo no puede ser”, indicó.

Gelonch ha analizado las ciudades de Eugene (EEUU), Rypnyk (Polonia), Darmstadt (Alemania), Rímini (Italia) y Le Mans (Francia), además de Lleida, y ha concluído que la capital del Segrià tiene 26 debilidades, 28 amenazas, 24 fortalezas y 40 oportunidades. Entre estas últimas, destaca la mejora del mantenimiento y avanzar en las relaciones con el entorno. “Lleida no juega un papel de liderazgo. Le hace falta creérselo y una acción política decidida en este sentido”, subraya.

Por su parte, Llop cree que la Lleida del futuro pasa por que el nuevo POUM “sea lo mejor posible y si conviene, quizás hay que darle alguna vuelta más”. Ve un “error” la idea de un área metropolitana y apuesta por recuperar la idea de ciudad-región de Joan Vilagrassa y Ramon Maria Puig. Señaló que su desarrollo debe pasar “por una alianza de territorio en el que entidades y administraciones, no solo estas, pacten cómo construir un esquema de gobernanza común”. Morell defendió buscar un mayor equilibrio demográfico, porque el segundo municipio en habitantes, Tàrrega, solo tiene el 13% de los de Lleida. También mejorar el mercado laboral, que ve “pequeño y cerrado” y destaca que el salario medio de la capital es inferior al estatal. Cree que hay una “excesiva terciarización” y considera necesaria más apertura económica y una planificación urbanística territorial, y dijo que “para fomentar la cohesión social y territorial hay que mancomunar servicios entre los municipios”.