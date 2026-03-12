Los docentes preparan más protestas para la próxima semana: marcha lenta, cortes en la A-2 y manifestación el miércoles 18 en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El colectivo docente ha preparado acciones de protesta y movilizaciones la próxima semana para exigir mejoras tanto en sus condiciones laborales como en el sistema educativo. Unas protestas que se han anunciado después de que el Govern llegara a un acuerdo con CCOO y UGT para subir en 3 años hasta 3.000 euros su sueldo, pero no con el sindicato mayoritario, USTEC-STEs, ni con otros como Aspepc-sps o la Intersindical, que han iniciado una consulta a todo el personal educativo para determinar si avala el pacto. Paralelamente, las asambleas educativas de Ponent han acordado hacer una cacerolada en los colegios e institutos el próximo martes 17.

El miércoles 18 habrá una marcha lenta con tractores y con el apoyo de la organización Revolta Pagesa a las 7.00 horas desde el campus escolar hasta la autovía A-2 a la salida de Alcarràs para cortarla. Ese día también habrá una manifestación a las 12.30 en la plaza Ricard Viñes. Por último, el viernes 20 saldrán autocares a las 8.00 horas del Camp d'Esports para ir a la manifestación en Barcelona.

Las asambleas también han instado a los centros a no hacer jornadas de puertas abiertas, excursiones ni actividades fuera del horario lectivo. Ayer la escuela Minerva se sumó a los otros 14 centros de Lleida que han decidido suspender estas actividades como protesta. Estos centros son los colegios Seu Vella, Santa Maria de Gardeny, Joc de la Bola, La Mitjana, Ciutat Jardí, Francesco Tonucci, La Creu de Torrefarrera, Francesc Feliu de Aitona, Jacint Verdaguer y Maria-Mercè Marçal de Tàrrega y la Zona Escolar Rural Guiciverci y los institutos Torre Vicens, La Segarra y La Serra de Mollerussa. Por otro lado, docentes de las comarcas del Urgell y Segarra también mantienen las protestas para la próxima semana.