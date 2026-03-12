Un recluso de la cárcel de Lleida “con un gran historial de agresiones sexuales” se masturba delante de una empleada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La sección sindical de SICAP-FEPOL del Centre Penitenciari de Ponent denunció ayer que un recluso se masturbó delante de una trabajadora. Ocurrió el miércoles de la semana pasada en el módulo 6, lo que supone “un nuevo delito contra la libertad sexual protagonizado por un interno reincidente en delitos sexuales, lo que evidencia la falta absoluta de protección específica para las mujeres trabajadoras en el ámbito penitenciario”.

El sindicato añade que se trata de “un interno con un gran historial de agresiones sexuales hacia las funcionarias y personal de tratamiento, que se ha hecho tocamientos mientras miraba a una funcionaria”. Ante ello, se avisó al jefe de servicio, que trasladó al hombre al Departamento Especial. Recordaron que “los funcionarios de prisiones somos agentes de la autoridad, estas agresiones que sufrimos son delitos, exigimos a la administración que actúe de oficio y como obliga la ley”. SICAP-FEPOL también pidió que “la dirección traslade de inmediato al interno agresor a otro centro, evitando que la compañera vuelva a coincidir con ese interno”. El departamento de Justicia declinó valorar el caso.

Cabe recordar que el pasado sábado otro recluso agredió a cuatro funcionarios después de que prendiera fuego a su celda, provocara destrozos en una segunda e intentara atacarles con cristales, según denunció el sindicato CSIF.

Por otra parte, ayer trascendió que tres internos se han suicidado en las últimas semanas en las cárceles de Puig de les Basses y Quatre Camins. Por todo ello, el sindicato SICAP-FEPOL exigió la destitución “inmediata” del director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa.