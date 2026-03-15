Asamblea de docentes para preparar las movilizaciones en Lleida y Barcelona

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Decenas de docentes participaron ayer en una asamblea en Alcoletge para preparar las huelgas y movilizaciones de la próxima semana para reclamar mejores condiciones salariales y laborales. Las movilizaciones en la demarcación de Lleida se concentrarán el miércoles día 18 y habrá protestas tanto en el llano como en las comarcas de montaña. En la capital está prevista una concentración a las 7.00 en el parking del instituto Joan Oró para dirigirse a la autovía, que pretenden cortar a las 7.30 con el apoyo de Revolta Pagesa a la altura de Alcarràs y a las 12.00 iniciarán una marcha lenta de vuelta a Lleida, donde habrá manifestación a las 12.30. En La Seu d'Urgell a las 10.30 habrá una cacerolada y una manifestación a las 12.30. También prevén cortar la N-230 en Les Bordes. El viernes está prevista una gran protesta en Barcelona y los sindicatos han anunciado un autobús desde Lleida con paradas en Mollerussa, Tàrrega, Cervera e Igualada.

Por otra parte, centenares de personas se concentraron ayer en Barcelona para reclamar una reducción de las ratios y menos precariedad en la etapa de los 0 a los 3 años. Corearon consinas como Som educació, no som guarderia. La manifestación fue organizada por la Plataforma 0-3.