Los docentes cortan carreteras y accesos a Barcelona en la primera jornada de huelga

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Los docentes han cortado varias carreteras y accesos a Barcelona a primera hora de este lunes, primera jornada de huelga educativa de la semana. Poco después de las siete de la mañana unos 200 manifestantes han cortado la C-31 en la frontera entre Badalona y Sant Adrià de Besòs. La protesta ha durado aproximadamente una hora y se ha producido sin incidencias. A la misma hora, otro grupo ha cortado la Gran Vía a la altura de Can Batlló, en Barcelona, movilización que todavía está en marcha. Hacia las 7.30 horas, un tercer grupo ha cortado la ronda de Dalt a la altura de Valldaura. La protesta se ha levantado hacia las ocho de la mañana, después de que los Mossos los avisaran por megafonía de que se tenían que marchar. También ha sido cortada el A-2 en Cornellà.

Les protestas tienen lugar el primer día de las huelgas territorializadas que hay convocadas en el sector educativo para esta semana -este lunes en el Barcelonès y en el Baix Llobregat- para seguir exigiendo mejoras laborales y después del acuerdo "insuficiente" con CCOO y UGT. El viernes, la convocatoria es para toda Catalunya.

En Lleida, hay previstos cortes de carreteras y manifestación el miércoles día 18.