Científicos del futuro: el IEI reconoce la excelencia de los TDR de cuatro alumnos de Bachillerato

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Aina Torres, Lorena Bunyesc, Pau Alfaro y Aina Monerris son cuatro alumnos de segundo de Bachillerato que ya han dado sus primeros pasos como científicos con treballs de recerca (TDR) excelentes que fueron seleccionados por el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) para presentarlos ayer en un acto con el objetivo de “dar a conocer la investigación que ya se lleva a cabo desde un nivel inicial, y que ellos tengan una primera experiencia presentándolos en público”, explicó Marina Laplana, de la sección de Biomedicina del IEI.

“Tuve la oportunidad de hacer prácticas en el instituto de investigación biomédica de Barcelona para investigar el cáncer de colon gracias a una beca”, explicó Alfaro, del instituto Guindàvols. Acaba de llegar de Santander, donde ha obtenido una medalla de plata en la Olimpiada Española de Biología que le clasifica para competir el próximo septiembre en la Olimpíada Iberoamericana, que se celebrará en la ciudad brasileña de Sao Paulo.

Monerris, del instituto Ronda, hizo prácticas en el IRBLleida-UdL para estudiar la atrofia muscular espinal. “Había días que estaba 8 horas en el laboratorio, pude ver por primera vez los materiales y cómo trabajan, me sentí muy acogida”, explicó. Bunyesc, del Joan Oró, también colaboró con el instituto leridano, donde “trabajé con ratones infectados con ataxia de Friedreich y les pude hacer pruebas y compararlos con otros sanos”, señaló. Por su parte, la investigación de Torres, del instituto La Mitjana, le sirvió para “darme cuenta de que un transplante va más allá de la ciencia, la parte social juega un papel muy importante porque no serían posibles sin los donantes”.