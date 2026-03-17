Detenido un hombre a Lleida como presunto autor de maltrato hacia su pareja

Exterior de la comisaría de la Guardia Urbana. - SEGRE

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La Guardia Urbana de Lleida detuvo este lunes por la tarde a un hombre de 38 años como presunto autor de maltratos en el ámbito del hogar y de un delito leve de lesiones. La detención se llevó a cabo a las 16:20 horas de la tarde en la calle Vallcalent de Lleida.

La pareja fue atendida en el hospital Arnau de Vilanova después de que el hombre, presuntamente, la hubiera golpeado mientras discutían.

Detenido por traficar con droga junto a una escuela



Por otro lado, también se detuvo ayer a un hombre para traficar presuntamente con drogas junto a una escuela de Lleida, en la calle Alfred Perenya. La Guardia Urbana lo detuvo por un delito contra la salud pública.

Otros delitos

Además, tres conductores fueron denunciados penalmente por delitos contra la seguridad de tráfico. Uno por alcoholemia penal, otro para conducir sin carné y otro por pérdida total de puntos.

La Guardia Urbana también recibió 11 denuncias por consumo de drogas en la vía pública, una por tenencia de arma blanca y dos por venta ambulante sin permiso.