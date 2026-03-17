Un investigado por difundir un vídeo con comentarios racistas relacionado con la muerte de un joven en Lleida

Un agente del Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Guardia Civil de Lleida trabajando delante de un ordenador.Guardia Civil

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La Guardia Civil ha investigado a una persona vecina del Vendrell por difundir un vídeo con comentarios racistas y xenófobos relacionados con la muerte de un joven en Lleida en enero de 2025. La investigación empezó porque un familiar del chico, que perdió la vida después de sufrir una descarga eléctrica en la estación de tren de Lleida, denunció la publicación de un vídeo en un conocido foro de internet donde aparecían comentarios racistas. Agentes del Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Guardia Civil trazó el contenido y pudo identificar el origen de la publicación del vídeo, así como la persona que lo difundió, a quién han investigado como presunto autor de un delito de discurso de odio ilegal en línea.

Los hechos están relacionados con un suceso que tuvo lugar el 28 de enero de 2025 a la estación de Lleida, en el que un joven de 25 años perdió la vida y otro resultó herido leve cuando intentaban subir al techo de un tren Alvia.

Después de los hechos, empezaron a circular por internet imágenes del momento posterior al accidente. La persona investigada publicó uno de estos vídeos acompañado de comentarios de carácter racista y xenófobo.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido entregadas a la sección de instrucción número 3 del tribunal de instancia de Lleida, que actualmente continúa con la investigación de los hechos.